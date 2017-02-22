” غوغل ” تتعاون مع ” H&M ” لتصميم ملابس ذكية ( فيديو )

تعمل دار الأزياء الرقمية “إيفي ريفل”، التابعة لمجموعة H&M، بالتعاون مع الشركة العملاقة غوغل على إنجاز مشروع أطلق عليه اسم “Data Dress”.

ويعتمد هذا المشروع على تطبيق Android، ويستقي معلوماته من المستخدم للهاتف الذكي قبل قيامه بتصميم ملابس تتطابق مع مواصفات المستخدم، كجزء من مشروع الخياطة المشفرة “Coded Couture” المبتكرة من قبل إيفي ريفل.

وأكد المؤسس المشارك في شركة “إيفي ريفل”، ألكسندر سوبوزتش، في تصريح له: “نحن على وشك إحداث نقلة نوعية في مجال صناعة الأزياء، من خلال دمج شخصية الزبون في عملية التصميم، بفضل تكنولوجيا المعلومات”.

وأضاف قائلا وفق ما ذكرت قناة روسيا اليوم : “يتيح مشروع Data Dress للنساء في جميع أنحاء العالم تقديم طلبهن للحصول على ملابس مصنوعة خصيصا لهن بمواصفاتهن وتعكس نمط حياتهن”.

كما أوضح ألكسندر، أنه مجرد حمل هاتفك الذكي لمدة أسبوع كامل يسمح للتطبيق بالتعرف على نمط حياتك، ويمكنه من تصميم ملابس “إيفي ريفل” فريدة من نوعها، بفضل استخدام تقنية غوغل، بعد ذلك يقوم الهاتف الذكي بإعداد نموذج لباس بنمط فريد، بمواصفات مميزة تنطبق حصريا على المستخدم، ابتداء من الخامات المستعملة لإعداد اللباس إلى تفصيل مظهره وأدق تفاصيل التطريز، مستندا في ذلك إلى البيانات الملتقطة من قبل التطبيق، قبل أن يكون اللباس الرقمي Data Dress جاهزا للاقتناء عبر إيفي ريفل.

وسيكون التطبيق متاحا على نطاق أوسع في وقت لاحق من هذه السنة، ويعد هذا التطبيق الأول من نوعه، كونه يقدم لمحة عن مستقبل الأزياء المصممة عن طريق التكنولوجيا.

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