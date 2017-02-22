فاردي : حان الوقت لينسى ليستر سيتي معجزة الفوز بالدوري

قال جيمي فاردي، مهاجم #ليستر_سيتي، إن فريقه يحتاج لنسيان ذكريات العام الماضي الذي توج فيه بالدوري الإنكليزي الممتاز والتركيز على تغيير أدائه الهزيل في هذا الموسم بداية بمواجهة إشبيلية في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا.

وخسر ليستر ست مباريات من أخر ثماني مواجهات خاضها في كل المسابقات اخرها الخروج المخزي من كأس الاتحاد الإنكليزي أمام ميلوول، المنافس في دوري الدرجة الثالثة، يوم السبت الماضي.

ويبتعد ليستر بفارق نقطة وحيدة ومركز واحد أعلى منطقة الهبوط من دوري الأضواء ولم يحقق أي فوز في الدوري في 2017.

وقال فاردي في مؤتمر صحفي بحسب ما اوردت شبكة إرم نيوز : “يجب أن ننسى تماما ما حدث العام الماضي.. يحتاج كل منا للعمل بجد.. وتعود الأمور لنا عندما تنطلق المباراة”.

وأضاف: “ الوضع صعب.. لم تسر الأمور على نحو جيد هذا العام.. ولكن نعرف أننا إذا واصلنا بذل قصارى جهدنا فإن الأمور ستتغير”.

وبينما أقر بأن الأمور لم تسر على نحو جيد بالنسبة لحامل لقب الدوري الإنكليزي على المستوى المحلي، فإنه قال إنه يتطلع لتحقيق نتيجة إيجابية قد تغير موسم ليستر.

وقال لاعب إنكلترا: “إنها مباراة يمكننا فيها أن ننسى ذلك.. لليلة واحدة ويحدونا الأمل في تقديم أداء جيد يمكننا من الانتفاض والابتعاد (عن منطقة الهبوط)”.

وأضاف: “لعبنا على نحو أفضل في دوري الأبطال، ولكن لسبب ما لم تسر الأمور بنفس الطريقة في الدوري الممتاز.. أتمنى تحديد موضع الخلل لنغير الحال ولكن بالطبع الأمور ليست بهذه البساطة”.

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