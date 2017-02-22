قال إن الدوحة تشارك موسكو رؤيتها في سوريا .. سفير روسيا في قطر : ” معاذ الخطيب هو مفكر لفصائل المعارضة المعتدلة جيش الإسلام و أحرار الشام ” !

قال سفير روسيا في قطر، نور محمد كولوف، إن «الدوحة تشارك موسكو رؤيتها بأن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل الرئيس في بلاده، وعلى الرغم من الاختلافات على بعض القضايا الأخرى بين الدوحة وموسكو في الملف السوري، فإن العاصمتين متفقتان على ضرورة الوصول إلى وقف إطلاق النار،»، وفق ما نقلت عنه وكالة «تاس» الروسية.

وأضاف، بحسب ما نقلت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، أنه «مثلما أخبرنا من قبل شركاءنا، فإن قضية رئاسة بشار الأسد في سوريا، ليست من اختصاص روسيا ولا قطر ولا أي بلد آخر».

ورأى أن «قطر تمتلك نفوذاً على بعض جماعات المعارضة المعتدلة المشاركة ضمن النزاع في سوريا، وعلى سبيل المثال؛ رئيس (المجلس الوطني السوري المعارض) السابق أحمد معاذ الخطيب، المقيم حالياً في الدوحة، هو مفكّر لمجموعات معيّنة من المعارضة المعتدلة، بما في ذلك (جيش الإسلام) و(أحرار الشام)».

وكشف أن «مبعوث الرئيس الروسي الخاص لملف التسوية السورية، الكسندر لافرينتيف، قام بثلاث زيارات للدوحة، وعقد عدداً من الاجتماعات مع مسؤولين رسميين كبار»، مضيفاً أنه «خلال الاجتماعات تبادل الجانبان الآراء والمعلومات عن مواقع مجموعات من المعارضة المعتدلة التي تدعمها قطر، لمنع استهداف مواقعها من قبل الغارات الجوية الروسية».

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