قد يكون الاكتشاف الأهم في التاريخ .. ناسا تكتشف 7 كواكب شبيهة بالأرض ( فيديو )

أعلنت وكالة ناسا الأربعاء اكتشافها سبعة كواكب خارج المجموعة الشمسية بحجم كوكب الأرض، ثلاثة منها على مسافة مناسبة تسمح بوجود مياه عليها.

وقالت الوكالة في مؤتمر صحافي إن الجرم الذي تدور حوله الكواكب السبعة والذي أطلقت عليه اسم TRAPPIST يقع على بعد 40 سنة ضوئية (حوالي 325 تريليون ميل) من كوكب الأرض.

وأوضحت الوكالة في تغريدة أن هذا الاكتشاف “مهم”، موضحة أنه أكبر عدد من الكواكب المكتشفة خارج مجموعتنا الشمسية التي يحتمل أن توجد حياة عليها.

وأضافت أن هناك احتمالات لوجود مياه على الكواكب السبعة في حال توافرت العوامل الجوية المناسبة.

وقال المسؤول في إدارة البعثات العلمية في ناسا توماس زورباشين إن هذا الاكتشاف يأتي في إطار البحث عن وجود كواكب يمكن أن تصلح للحياة، مضيفا أن من أهم أولويات العلم حاليا معرفة عما إذا كنا “وحدنا في هذا الكون”، وأن اكتشاف هذا العدد من الكواكب يساعد في الإجابة عن هذا السؤال.

عكس السير