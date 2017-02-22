قلة انتباه سائق شاحنة تؤدي إلى دهس طفل سوري أمام أمه في بلجيكا ( فيديو )

لقي طفل سوري حتفه أمام أعين أمه بعد أن دهسته شاحنة، في حادثة مروعة، ببلجيكا.

صحيفة “نيوزبلاد” البلجيكية قالت الأربعاء، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الحادثة وقعت في الساعة الثامنة والنصف صباحاً بالقرب من مدينة بروج.

وكان سائق الشاحنة توقف ليعبر مجموعة من الأشخاص (بينهم أطفال) ممر المشاة، ولم ينتبه أن الجميع عبروا باستثناء الطفل السوري (6 سنوات)، لينطلق بشاحنته ويدهس الطفل الذي كان على متن دراجته.

ونقل الطفل إلى المشفى، حيث فارق الحياة هناك متأثراً بإصاباته البليغة.

ونقلت الصحيفة عن خبير مروري قوله، إنه كان بالإمكان تجنب الحادثة لو انتبه السائق للمرايا التي تكشف الزاوية العمياء للعجلات.

وكانت الأم السورية وأطفالها الأربعة وصلوا إلى بلجيكا في تشرين الأول الماضي، بعد وفاة الزوج في سوريا.

الجدير بالذكر أن الصحيفة لم تأت على ذكر أي شيء يتعلق بالسائق، وما إذا كان قد تم توقيفه أو التحقيق معه من قبل الشرطة أم لا.

عكس السير