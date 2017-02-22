قوات سوريا الديمقراطية : إحراق ” الزي الأسود ” تعبيراً من أهالي ” صباح الخير ” عن فرحتهم بقدومنا ( فيديو )

نشرت قوات سوريا الديموقراطية مقطعاً مصوراً يظهر ما قالت إنه “تعبير أهالي قرية صباح الخير عن فرحتهم بخلاصهم من داعش وعودتهم إلى منازلهم بعيداً عن الأسود الذي كان مفروضاً بكافة جوانب الحياة”.

وأضافت القوات عبر موقعها الرسمي، أنه خلال فرحة أهالي القرية الواقعة في دير الزور، “ترى من يحرق الأسود من جهة ومن يخلع نقاب داعش من جهة أخرى، ومن بدأ بعقد حلقات الدبكة كتعبير عن حالة الكتمان التي كانوا يعيشونها في ظل إرهابيي داعش”.

وعنونت القوات المقطع المصور بـ “حرق الزي الاسود تعبيرا عن فرحتهم بقدوم قوات سوريا الديمقراطية”.

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