قوات سوريا الديمقراطية : إحراق ” الزي الأسود ” تعبيراً من أهالي ” صباح الخير ” عن فرحتهم بقدومنا ( فيديو )

نشرت قوات سوريا الديموقراطية مقطعاً مصوراً يظهر ما قالت إنه “تعبير أهالي قرية صباح الخير عن فرحتهم بخلاصهم من داعش وعودتهم إلى منازلهم بعيداً عن الأسود الذي كان مفروضاً بكافة جوانب الحياة”.
وأضافت القوات عبر موقعها الرسمي، أنه خلال فرحة أهالي القرية الواقعة في دير الزور، “ترى من يحرق الأسود من جهة ومن يخلع نقاب داعش من جهة أخرى، ومن بدأ بعقد حلقات الدبكة كتعبير عن حالة الكتمان التي كانوا يعيشونها في ظل إرهابيي داعش”.
وعنونت القوات المقطع المصور بـ “حرق الزي الاسود تعبيرا عن فرحتهم بقدوم قوات سوريا الديمقراطية”.
عكس السير
قيم الخبر
لو كانت إسبانيا تحت حكم قبائل الجاهلية الثانية، وغلمانها ونسائها، ولا سمح الله ولا قدّر، لما تخطت الأدوار التمهيدية الأولى كما هو حال معظم دول المنظومة البدوية التي تناطح عبثاً في كل مرة للتأهل إلى الأدوار التمهيدية. القضية في النهاية هي صراع قيم ومبادئ وثقافات، فهل تتفوق القيم والطرق البدوية على القيم الحداثية كما يطنطن الصحويون لننتظر ونرى، وإنا وإياكم لمنتظرون ما بقى الزمان؟ لقد بات واضحاً إن من تبنى القيم الحداثية والعصرية قيم التفوق والإبداع ، ونبذ القيم البدوية ومكاييلها البائدة، ورؤاها المغلقة، فلا بد أن النجاح سيكون حليفه في كل المجالات. والدليل أمامنا، بين إسبانيا عربية وإسلامية يوم كانت رموزها البدوية تتصارع على السبايا والغنائم والتسلط على رقاب العباد في حروب الطوائف المعروفة أيام الغزو الاستعمار البدوي المرعب، وبين إسبانيا الديمقراطية الليبرالية والعلمانية اليوم المنفتحة والإنسانية حيث تعلو قيم المواطنة وحقوق الإنسان والعدالة والمساواة على ما عداها من قيم.
كنت بعتقد انه المخرج الامريكي المصاحب لعصابات المرتزقة بيحسن ينتج افلام افضل من هيك
غير داعش كرهت الناس بحالها وعاملتهم كأنهم عبيد ولا في أدنى مستوى لأحترام الأنسان
انتم والنظام نفس العقلية والتفكير والانتهازية فجميع القوى على الارض السورية تحارب داعش وكل الناس فرحة بهزيمتها ولكن انتم والنظام لكم طنة ورنة تختلف عن الجميع لسبب بسيط جدا ان احدا لا يفرح بكم لانكم وداعش نفس الطينة ترهبون الناس وتقتلونهم وتريدون ان تبيضوا صفحتكم بالدعاية الكاذبة او المفبركة