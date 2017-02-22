كم بلغت أرباح ” البنوك الإسلامية ” في سوريا عام 2016 ؟

بلغت أرباح البنوك الإسلامية في سورية خلال 2016 حوالي 30.8 مليار ليرة متضمّنةً أرباح القطع البنيوي، لترتفع بنحو 65% عن 2015 حيث بلغت الأرباح حينها 18.7 مليار ليرة، ومن المتوقّع أن توزع البنوك الثلاثة أرباحاً على المساهمين هذا العام.

وبحسب النتائج الأولية للبنوك التي نشرتها “سوق دمشق للأوراق المالية”، بلغ مجموع موجودات البنوك 635 مليار ليرة، حيث حلّ “بنك البركة” أولاً بـ247 مليار ليرة تلاه “بنك سورية الدولي الإسلامي” بـ201 مليار ليرة، و”بنك الشام” ثالثاً بـ187 مليار ليرة.

وحقّقت البنوك الثلاثة، وفق ما أورد موقع “الاقتصادي”، تحسّناً كبيراً في نتائجها مقارنةً بـ2015، فارتفع ربح السهم لـ”بنك الشام” من 109 ليرات إلى 170 ليرة بمعدّل زيادة 162% فيما وصلت القيمة الدفترية له إلى 483 ليرة.

أما “بنك سورية الإسلامي” فأحرز سهمه أرباحاً وصلت إلى 136 ليرة، بينما كان في 2015 بحدود 68 ليرة، وبلغت قيمته الدفترية 315 ليرة بينما بلغت إيداعات العملاء النقدية لدى البنك 171 مليار ليرة، وتراجعت المحفظة التمويلية للبنك من 45 مليار ليرة في 2015 إلى 32 مليار ليرة العام الماضي.

وبلغت الأرباح التشغيلية لـ”بنك البركة” حوالي 13.5 مليار ليرة، وحقّق سهمه أرباحاً وصلت لـ214 ليرة، بينما كان في العام الماضي 147 ليرة وبلغت القيمة الدفترية له 571 ليرة، ولا يزال جزء من رأسمال البنك يقدّر بنحو 90 مليون ليرة، غير مستكمَل، ما أعاق توزيع أسهم مجانية على المساهمين خلال 2016.

عكس السير