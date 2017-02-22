لبنان : شاب سوري يختطف فتاة لبنانية قاصر ” بقصد الزواج “

قالت مصادر إعلامية لبنانية، إن سورياً اختطف فتاة لبنانية “قاصر”، بهدف الزواج منها.

وأفادت “النشرة اللبنانية”، بأن السوري علي مصطفى (20 عاماً)، الذي يسكن في بلدة كفر رمان، ويعمل لدى “محل حلويات”، أقدم على خطف اللبنانية مريم علي نور الدين (16 عاماً)، تعمل في صالون حلاقة نسائي.

وأضافت النشرة، أول أمس الاثنين، أن عملية الخطف تمت “بقصد الزواج”، وقد اختفى الشاب والفتاة، فيما تقوم الأجهزة الأمنية بالبحث عنهما، ويخشى من توجههما لسوريا.

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