لصوص يسرقون منزل وزير ألماني

تسلل لصوص إلى منزل وزير الداخلية المحلي لولاية هامبورغ الألمانية أندي غروته (الحزب الاشتراكي الألماني).

واستبعدت الشرطة اليوم الأربعاء أن تكون الجريمة ذات دوافع سياسية.

وقال متحدث باسم الشرطة إن وحدة “زوكو كاستل” المختصة بمكافحة جرائم السطو في مدينة هامبورغ ستتولى التحقيق في الجريمة.

وبحسب صحيفة “هامبورغر أبندبلات” الألمانية، اقتحم مجهولون منزل غروته الذي يخضع لحراسة مشددة داخل مبنى سكني عبر نافذة الشرفة.

وذكرت الصحيفة أن وزير داخلية الولاية وشريكة حياته لم يكونا داخل المنزل وقت وقوع الجريمة.

وأضافت الصحيفة أنه لم يتضح بعد ماذا تم سرقته من المنزل. (DPA-DW)

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