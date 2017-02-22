” مطلوبون في سوق العمل ” .. لقاء لصحيفة ألمانية مع لاجئين سوريين من ذوي ” الإمكانيات العالية “

التقت صحيفة “دي فيلت” الألمانية، باللاجئ السوري “محمد حاجو” الذي يعمل على أطروحة الماجستير في مركز الطب الحيوي بمشفى بون الجامعي في مدينة بون غربي ألمانيا.

وقال محمد البالغ من العمر 28 عاماً للصحيفة، إنه إن نجح في نيل الماجستير فسينتقل إلى الدكتوراه، لافتاً إلى أن هدفه الكبير هو العمل في أبحاث الخلايا الجذعية.

وذكرت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن محمد ينتمي إلى فئة اللاجئين المتعلمين فوالده باحث أدبي وأمه محامية، واصفة إياه بأنه من اللاجئين ذوي “الإمكانيات العالية”، والمطلوبين في سوق العمل.

ونظرا لأن العقبات أمام اللاجئين كبيرة ، تم إنشاء مشروع “هوخ فورم” للاجئين للشباب بين عمر 25 و 30 عاماً وهو مخصص للذين أكملوا دراستهم الجامعية في مجالات الرياضيات وعلوم الكمبيوتر والعلوم الطبيعية والتكنولوجيا، وهي من المهن الأكثر طلباً في ألمانيا.

ويحتاج من يريد المشاركة في هذا البرنامج لتصريح إقامة في ألمانيا وشهادة مهارة اللغة الألمانية مستوى C1 وقبول جامعي.

ويتم دعم المشاركين في هذا المشروع على نطاق واسع وتدريبهم مهنياً وتعريفهم بالثقافة الألمانية.

والتقت الصحيفة أيضاً زميل محمد الذي رفض ذكر اسمه، وقال: “مشيت من أثينا 1644 كيلو متر سيراً على الأقدام حتى وصلت في تموز عام 2015 إلى ألمانيا”.

وتابع: “أريد أن أبدأ حياتي من جديد، وأنهي دراسة الماجستير دون التعرض إلى للقصف أو السجن”.

وختم محمد حاجو الذي أمضى جل حياته بين دبي وتركيا، بالقول: “سوريا هي بلدي ولكنني لست متفائلاً جداً بوجود أبحاث في مجال عملي في المستقبل المنظور، ولذلك فأنا حالياً أفكر بالبقاء في ألمانيا”.

عكس السير