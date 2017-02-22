مغامر فرنسي يقرر قضاء 8 أيام وسط ” صخرة ” !

قرّر المغامر الفرنسي أبراهام بوانشوفال خوض تحدٍ جديدٍ، بقضاء 8 أيام وسط صخرة حجمها 12 طنًا، حفر له وسطها مكانًا على شكل إنسان جالس.

وسيبدأ أبراهام مغامرته بدءًا من اليوم الأربعاء بقصر طوكيو، حيث سيدخل مأواه الجديد بحضور الصحفيين ويتم إغلاقه عليه ، ولن يربطه بالعالم الخارجي طيلة مدة التجربة سوى أنبوب للتهوية، وهاتف للطوارئ، وآلة تقيس نبضات قلبه، أما بخصوص الطعام والشراب، فبعض اللحم المقدد وعلب السوائل.

وسبق للمغامر الفرنسي أن تفوَّق على نفسه في تحديات عديدة ، كقضاء أسبوع كامل فوق منصة معلقة على ارتفاع 20 مترًا من الأرض، وعبور الإقليم الفرنسي الب البروفانس العليا وهو يدفع أسطوانة يستعملها كمأوى وآلة للتصوير وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز ، كما بقي أسبوعين وسط جثة دب مجففة، وعبر نهر الرون وسط قنينة زجاجية طولها 6 أمتار، والكثير من المغامرات المثيرة سواها.

ويعتبر أبراهام بوانشوفال (45 عامًا) ما يفعله اختيارًا فنيًا، فهو بالأساس ليس خريج مدرسة رياضة أو ما شابه، وإنما تلقى تكوينًا أكاديميًا في مؤسسات فنية عليا في فرنسا، وعندما تتحدث عنه الصحافة الفرنسية تصفه بالفنان وليس بالمغامر.

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