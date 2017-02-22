مقتل أميركي في أول رحلة طيران له في حياته

لقي أميركي يبلغ من العمر 70 عاما مصرعه مع 4 آخرين في حادث تحطم طائرة أسترالية بعيد إقلاعها من #ملبورن.

وقال مسؤولون إن طيارا #أستراليا وأربعة سياح أميركيين قتلوا عندما تحطمت طائرة خفيفة وشبت فيها النيران في متجر للتسوق امس الثلاثاء، بعيد إقلاعها من مدينة ملبورن الأسترالية.

وحسب وكالة أسوتشيد برس، قالت وزيرة الشرطة ليزا نيفيل إن الخمسة كانوا على متن طائرة ذات محركين تابعة لشركة بيتش كرافت سوبر كينج إير، تحطمت قبل نحو 45 دقيقة من فتح متجر دايريكت فاكتوري في ضاحية اسندون.

وأكدت السفارة الأميركية في كانبيرا أن أربعة من الضحايا أميركيون.

وحددت أسرتان على مواقع التواصل الاجتماعي هويتي اثنين من الضحايا وهما تيكسان غريغ رينولدز دي هيفين وروسيل مونش، أما الطيار فيدعي ماكس كوارترمين، مالك الشركة المستأجرة.

وبثت شقيقة دي هيفين دنيلي ويتشيت منشورا على فيس بوك تقول فيه، إن شقيقها البالغ من العمر 70 عما قتل “خلال أول رحلة في حياته يقوم بها إلى أستراليا مع أصدقائه”.

و يعد مونش شريكا مؤسسا لشركة المحاماة في تكساس (مونش هاردت)، التي قالت في بيان الثلاثاء، إنه أقام دعاوى في بعض أشهر قضايا الإفلاس في الولايات المتحدة، لاسيما إجراءات إفلاس شركة إنرون التي تتخذ من هيوستن عام 2001، وهي واحدة من كبريات شركات الطاقة في العالم.

من جانبه، قال المتحدث باسم البيت الأبيض شون سبايسر في مؤتمر صحفي الثلاثاء إن الرئيس دونالد ترامب “يقدم التعازي لأسر الضحايا”، مشيرا إلى أن السفارة الأميركية ومسؤولي القنصلية سيقدمون المساعدة مع تقدم التحقيق.

كانت الطائرة أقلعت من مطار في اسندون، ثاني أكبر مطار في ملبورن، في رحلة مستأجرة إلى كينغ أيلاند، على بعد 255 كيلومتر إلى الجنوب، حسب مسؤولين.

ويقع مركز التسوق بالقرب من المطار، فيما قال المفوض المساعد للشرطة ستيفن لين إنه لم يصب أي أحد من خارج الطائرة.

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