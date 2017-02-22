مورينيو لا يجزم ببقاء واين روني مع يونايتد

أكد مدرب #مانشستر_يونايتد جوزيه مورينيو أنه لا يستطيع الجزم ببقاء قائد الفريق #واين_روني في صفوف الشياطين الحمر، وسط تقارير تشير إلى إمكانية انتقاله إلى أحد الأندية الصينية مقابل مليون جنيه إسترليني (1.24 مليون دولار)، في الأسبوع الواحد.

ولدى سؤال مورينيو عن هذا الأمر قال “يجب توجيه السؤال إليه (روني)، لا أستطيع الجزم ببقائه كما لا أستطيع الجزم باستمراري في منصبي الأسبوع المقبل وبالتالي كيف أستطيع أن أؤكد بقاء أي لاعب الموسم المقبل”.

ويقفل باب الانتقالات في الدوري الصيني في 28 الشهر الحالي.

وكان روني فقد في الآونة الأخيرة مركزه أساسيا في صفوف الفريق علما بأنه أصبح الشهر الماضي أفضل هداف في صفوفه بتسجيله 250 هدفا، لكن مورينيو أكد بأنه يريد استمرار المهاجم في الفريق بقوله “لا يمكنني أن أدفع أو أقوم بدفع أسطورة في هذا النادي نحو مصير آخر.

وأضاف “السؤال يجب أن يطرح على روني إذا كان يريد الاستمرار في الفريق من عدمه وليس إلي لأنه بالنسبة لي فأنا سعيد بتواجده هنا ولا أريده أن يرحل”.

ولا شك بأن روني على مفترق طريق في الوقت الحالي لأنه يدرك تماما أنه في حال انتقاله إلى الدوري الصيني أو حتى الأميركي، فإنه على الأرجح سيفقد فرصة الدفاع عن منتخب بلاده في مونديال روسيا العام المقبل وفرصة أن ينفرد بالرقم القياسي المحلي لعدد المباريات الدولية في صفوف منتخب بلاده.

وخاض روني 119 مباراة دولية وسجل 53 هدفا (رقم قياسي لمنتخب بلاده)، أما الرقم القياسي في صفوف منتخب إنكلترا فمسجل باسم الحارس بيتر شيلتون (125 مباراة).

ويرتبط روني بعقد مع مانشستر يونايتد ينتهي عام 2019.

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