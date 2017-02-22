موسكو مستاءة من التسريبات الأمريكية حول وفاة تشوركين

عبرت وزارة الخارجية الروسية عن استيائها من تسريب معلومات عن التحقيق في أسباب وفاة مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين إلى الصحافة.

ودعت ماريا زاخاروفا، الناطقة باسم وزارة الخارجية الروسية واشنطن إلى تسليم مثل هذه المعلومات للجانب الروسي عبر قنوات رسمية بدلا من تسريبها إلى الصحافة.

وأصرت زاخاروفا على هذا الطلب، موضحة أن الجانب الأمريكي ملزم باحترام المعايير الإنسانية المعتمدة في هذا المجال، بالإضافة إلى ضرورة تجنب أي تلاعب بالمعلومات قد يثير انزعاج عائلة الفقيد.

وقالت الدبلوماسية الروسية خلال مؤتمرها الصحفي الأسبوعي، الأربعاء 22 فبراير/شباط: “مساء أمس، اطلعنا باستغراب على ما تسرب إلى وسائل الإعلام حول سير التحقيقات في أسباب وفاة المندوب الروسي. ونعتقد أن مثل هذه المعلومات يجب تسليمها للجانب الروسي عبر قنوات رسمية من أجل إبلاغ ذوي الفقيد بالدرجة الأولى بنتائج التحقيقات”.

وأضافت زاخاروفا أن جثمان تشوركين سيصل موسكو الخميس 23 فبراير/شباط، وستجري مراسم التشييع يوم الجمعة.

وكانت المتحدثة باسم كبير الأطباء الشرعيين في نيويورك جولى بولسر قد قالت إن التحقيقات في أسباب وفاة تشوركين، الذي غيبه الموت الاثنين 20 فبراير/شباط قبل يوم من عيد ميلاده الـ65، قد تستغرق أسابيع عدة.

ووصفت بولسر التحقيقات بأنها اعتيادية، مضيفة أن الإجراءات تضم اختبار الأنسجة واختبارات التسمم. وكانت التقارير الأولية قد أشارت إلى وفاة تشوركين بأزمة قلبية. (RT)

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