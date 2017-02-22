ميسي يشترط رحيل عدد من لاعبي البرسا لتجديد عقده !

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن النجم الأرجنتيني #ليونيل_ميسي، اشترط رحيل 3 لاعبين عن #برشلونة، لتجديد عقده مع النادي الكتالوني، خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة “Don Balon” إن الساحر ميسي طالب برحيل ثلاثة لاعبين من الفريق، وهم وفق ما اوردت قناة روسيا اليوم : الثنائي الفرنسي جيرمي ماثيو، ولوكاس ديني، والبرتغالي أندريه غوميز، من أجل تمديد عقده مع البلوغرانا، خلال الفترة المقبلة.

كما تشير التقارير، إلى أن ميسي يرغب في رحيل المدرب، لويس إنريكي، مع نهاية الموسم، عقب الهزيمة المذلة، التي مني بها العملاق الكاتالوني أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي برباعية نظيفة، وذلك، في ذهاب دور ثمن النهائي لدوري أبطال أوروبا.

وينتهي عقد ليونيل ميسي (29 عاما)، مع برشلونة الصيف المقبل، إلا أن إدارة النادي تسعى بكل جهدها من أجل إقناعه بالتجديد، خصوصا بعد العروض الخيالية التي تلقاها خلال الفترة الماضية، أبرزها من مانشستر سيتي الإنكليزي، الذي عرض 100 مليون جنيه إسترليني.

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