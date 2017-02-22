” نتفهم مخاوف إسرائيل من وجودهم ” .. دبلوماسي روسي يكشف عن موعد انسحاب ميليشيات حزب الله و إيران من سوريا

أعرب دبلوماسي روسي رفيع المستوى، يزور إسرائيل حاليا، عن قناعته بأن قوات حزب الله والقوات الموالية لإيران، ستنسحب من سوريا “بعد انتهاء الحرب”.

وقال أوليغ سيرومولوتوف، نائب وزير الخارجية الروسي، الذي يتولى ملف محاربة الإرهاب بالوزارة، في مقابلة مع صحيفة “جيروزاليم بوست”، نشرت الثلاثاء: “الحكومة السورية طلبت من إيران وحزب الله المساعدة في الحرب الأهلية السورية، وبعد انتهاء الحرب سيغادر هؤلاء سوريا مع باقي التشكيلات المسلحة”.

وتابع قائلاً: “أتفهم مخاوف إسرائيل من وجود حزب الله والحرس الثوري الإيراني في سوريا. من الطبيعي أنكم تخشون من بقاء هؤلاء في سوريا بعد الحرب”.

وأوضح موقف روسيا بالقول: “بالنسبة لنا، حزب الله جزء من السياسة اللبنانية، ويدعمه قسم كبير من سكان لبنان، وهو موجود في البرلمان”.

وذكر بأن الحرس الثوري الإيراني جزء من المنظومة العسكرية في إيران. وتابع قائلا: “لهذا السبب لا يمكن إدراجهم على قائمة الإرهابيين الدوليين”. (RT)

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