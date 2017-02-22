هل يرحل تيفيز عن الصين سريعاً و يعود للأرجنتين ؟

قالت صحيفة (أولي) الأرجنتينية الشهيرة، إن كارلوس تيفيز، مهاجم مانشستر سيتي و #يوفنتوس السابق، ليس سعيدًا في الصين ويريد العودة للأرجنتين مجددًا.

وانضم تيفيز، البالغ من العمر 32 عامًا، إلى شنغهاي شينهوا في ديسمبر /كانون الأول الماضي مقابل عشرة ملايين جنيه إسترليني ليصبح اللاعب الأعلى أجرًا في العالم.

ويحصل تيفيز على 615 ألف جنيه إسترليني في الأسبوع بعقد لمدة عامين مع النادي الصيني وفق ما اوردت شبكة إرم نيوز ، لكن يبدو أن المال فشل بأن يجعل المهاجم السابق لمانشستر يونايتد الإنكليزي سعيدًا في بلد المليار و300 مليون نسمة.

وأشار التقرير أيضًا إلى أن بوكا جونيورز يخطط لإعادة تيفز إلى الأرجنتين، لكن مدير أعمال الدولي الأرجنتيني السابق نفى هذه المزاعم.

وقال أدريان روكو: “تيفيز لن يرحل عن الصين ولا أدري من أين جاء هذا الكلام.. لقد تحدثت معه، ولن يذهب إلى أي مكان آخر”.

وسيحتاج بوكا الفريق الأول لتيفيز لدفع 41 مليون جنيه إسترليني لشينهوا إذا ما أراد أن يستعيد مهاجمه في أول عامين من عقده.

واقترح موريسيو ماكري، رئيس الأرجنتين، الذي يشجع بوكا، عودة تيفيز إلى فريقه السابق العام المقبل، لكن من غير المرجح أن تتم هذه الخطوة في ظل التكلفة الكبيرة التي سيتكبدها بوكا، حال إذا ما أراد ذلك.

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