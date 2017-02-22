وكالة روسية : البدء باستخدام ” أحدث صاورخ مضاد للدبابات ” في سوريا

قالت وكالة “سبوتنيك” الروسةي، إنه تم البدء باستخدام “أحدث صاروخ موجه مضاد للدبابات” في سوريا.

وأضافت الوكالة أن هذا تبين “من صورة نشرت على شبكة الإنترنت”، ونقلت عن صحيفة “روسيسكايا غازيتا” قولها إن الصورة أظهرت “مروحية من طراز كا-52 مجهزة بصواريخ فِيخْر-1”.

وصُنع صاروخ “فِيخْر-1” لأجل الطائرات والمروحيات، وخُصص لمكافحة الدبابات والعربات المدرعة والأهداف الجوية غير السريعة.

وتم البدء بتزويد طائرات الجيش الروسي، وبالأخص طائرات “سو-25إم” ومروحيات “كا-52″، بصواريخ “فِيخْر-1” منذ عام 2015.

ويصل صاروخ “فِيخْر-1” إلى الهدف الذي يبعد 10 كيلومترات في زمن لا يتجاوز 28 ثانية، ويمكن إطلاقه من علو يصل إلى 4 آلاف متر.

ويقول الخبراء، بحسب الوكالة، إن صاروخ “فِيخْر-1” لا يجد صعوبة في تفادي مضادات الطيران.

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