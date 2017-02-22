ولاية ألمانية تفشل في ” ترحيل ” أكثر من 46 ألف طالب لجوء ” مرفوض ” !

قالت صحيفة بيلد الألمانية، إن عمليات ترحيل اللاجئين المرفوضة طلبات لجوئهم في ولاية نوردراين – فيستفالن غربي ألمانيا، لا تنجح دائماً لا تبوء دائما بالنجاح وذلك لعدم امتلاكهم وثائق سفر أو أوراقاً ثبوتية.

وأضافت الصحيفة نقلاً عن الداخلية الألمانية، بحسب ما ترجم عكس السير، أن عدد اللاجئين الذين كان من المفروض ترحيلهم بعد أن رفضت طلبات لجوئهم في ولاية نوردراين- فيستفالن بلغ 62906 لاجئاً.

ولم يتم ترحيل 46433 لاجئاً، وبقيوا في ألمانيا بسبب عدم حيازتهم لوثائق سفر أو هوية”.

وانتقد عضو الحزب الديمقراطي المسيحي اندريه كوبر الداخلية الألمانية في الولاية قائلاً: “بالنسبة لي، هذه الأرقام هي تعبير عن حالة من الفوضى التنظيمية في استقبال اللاجئين من قبل وزير الداخلية (في الولاية) رالف جاغر”.

عكس السير