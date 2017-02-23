ألمانيا : أرملة ترغب بالإنجاب من زوجها المتوفى عبر حيواناته المنوية المحفوظة في المشفى !

رفضت محكمة مدينة ميونخ الألمانية السماح لأرملة بالإنجاب من زوجها المتوفى عبر عملية إخصاب اصطناعي.

وكانت الأرملة 35 عاماً، تقدمت بدعوى أمام المحكمة للحصول على حيوانات منوية لزوجها المتوفى محفوظة في أحد المستشفيات.

وتوفى الزوج في تموز عام 2015 عقب عملية زرع قلب، وكان الزوجان يأملان في إنجاب أطفال.

وعقب وفاة الزوج سعت الأرملة إلى تحقيق أمنية إنجاب طفل منه، إلا أن المستشفى رفض السماح بتسليمها حيواناته المنوية استنادا إلى قانون حماية الأجنة، وهو ما اعتبرته المدعية إجراء مخالفا للدستور.

ولا تزال أمام المدعية فرصة للطعن على الحكم أمام المحكمة الاتحادية. (DPA)

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