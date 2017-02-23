ألمانيا : الشرطة تبحث عن شابين هاجما عجوزاً في محطة قطارات و سرقا محفظته

هاجم شابان عجوزاً من ذوي الاحتياجات الخاصة وسرقا محفظته في مدينة داهلن شرقي ألمانيا.

وقالت صحيفة بيلد الألمانية، يوم الأربعاء، إن الحادثة وقعت في تموز الماضي، عندما صعد العجوز (79 عاماً) القطار في مدينة كيمنتس، وهناك شاهده الشابان، وخرجا معه من القطار في داهلن.

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أن العجوز كان يصطحب معه دراجة هوائية، وعند خروجه من القطار هاجمه الشابان من الخلف وطرحاه أرضاً وسرقا محفظته التي تحتوي على مبلغ 500 يورو.

ونشرت الشرطة الألمانية صورة للشابين، وطالبت من يملك أية معلومات عنهما الاتصال على الرقم 0341/96646666 ، أول التواصل مع أقرب مركز شرطة.

عكس السير