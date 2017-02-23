ألمانيا : القبض على ” سلفي ” بتهمة التخطيط لـ ” تفجيرات كيماوية “

ألقت السلطات الألمانية في ولاية سكسونيا السفلى القبض على شاب بتهمة التخطيط لعمليات إرهابية، اليوم الخميس.

وسائل إعلام ألمانية قالت، بحسب ما ترجم عكس السير، إن الشرطة عثرت في منزل الشاب (26 عاماً) على مواد متفجرة مرتبطة بتصنيع عبوات ناسفة

وفي التفاصيل التي رصدها عكس السير من وسائل إعلام ألمانية فأن الشرطة عثرت في منزل الشاب (26 عام) على مواد متفجرة خاصة بتصنيع عبوات ناسفة، إلى جانب مواد كيماوية خطرة، تستخدم في تصنيع عبوات ناسفة “غير تقليدية”، إضافة لدارات كهربائية وأجهزة تحكم عن بعد.

وقالت الشركة إن الشاب ألماني ذو “خلفية سلفية”، ومعروف مسبقاً لدى الأجهزة الأمنية.

في التحقيقات الأولية، اعترف الشاب بتخطيطه لشن هجمات على رجال الشرطة أو جنود من الجيش عن طريق العبوات الناسفة التي كان يصنعها.

ولم تذكر الشرطة أية تفاصيل أخرى.

عكس السير