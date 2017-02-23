ألمانيا : فترات أطول تنتظر اللاجئين قبل الحصول على قرار قبول أو رفض لجوئهم

أصبح من الواجب على عشرات الآلاف من طالبي اللجوء في ألمانيا الانتظار لفترة أطول بشكل متزايد من أجل استلام قرار السلطات بشأن السماح لهم بالبقاء في ألمانيا أو رفض طلباتهم.

ففي الربع الأخير من عام 2016، كان المكتب الاتحادي للهجرة واللاجئين (BAMF) يحتاج في المتوسط 8.1 أشهر، من أجل البت في طلب اللجوء الواحد. بينما كانت المدة في 2016 تبلغ في المتوسط 7.1 شهور وفي عام 2015 كانت 5.2 أشهر فقط.

جاء ذلك في رد من قبل وزارة الداخلية الألمانية على سؤال من أعضاء الكتلة البرلمانية لحزب اليسار بالبرلمان الألماني (بوندستاغ) حصلت على نسخة منه صحف “مجموعة فونكه الإعلامية” اليوم الخميس.

ووفقا للأرقام، التي ذكرتها صحف مجموعة فونكه، يجب على مقدمي طلبات اللجوء الصوماليين بصفة خاصة الانتظار لمدة 17.3 شهور وبالنسبة للأتراك فتبلغ فترة الانتظار في المتوسط 16.3 وللقادمين من الاتحاد الروسي 15.6 شهرا، أما السوريون فيحصلون على جواب السلطات خلال 3.8 شهور في المتوسط. (AFP-DPA)

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