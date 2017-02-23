السجن 5 سنوات لبريطاني دعا لقتل يهود و مسلمين في بريطانيا

أصدرت محكمة في كينغستون قرب لندن اليوم الخميس، حكماً بالسجن 5 سنوات على بريطاني يؤمن بتفوق العرق الأبيض ومهووس بهيتلر، بسبب دعوته على شبكات التواصل إلى قتل يهود ومسلمين.

ونشر شون كريتون، البالغ 45 عاماً على الإنترنت صورة لهيتلر مرفقة بدعوة إلى “قتل المسلمين”، وصورة أخرى لصليب معقوف وتهديد موجه إلى اليهود بـ”الاستعداد للموت”.

وأوقفته شرطة مكافحة الإرهاب البريطانية من لندن بعد رصد صورة بدا فيها حاملاً رشاشاً أمام علم نازي.

وعلق رئيس وحدة مكافحة الإرهاب في سكوتلانديارد دين هيدون، قائلاً: “إننا مصممون على توقيف متشددي اليمين المتطرف ومقاضاتهم تماماً كما نفعل إزاء الذين يدعمون ويروجون لمجموعة داعش”.

كذلك عثرت الشرطة في منزل كريتون على نسخة رقمية من “كتيب المقاومة البيضاء” المتداول في أوساط المؤمنين بسيادة البيض ويشرح خصوصاً كيفية صنع عبوة منزلية.

وأكد كريتون الذي كان على اتصال بمجموعات من النازيين الجدد على غرار “كومبات 18” أو “ناشنال اكشن”، للشرطيين أن هيتلر “معبوده”.(AFP)

عكس السير