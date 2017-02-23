النجم الصيني جاكي شان يصور فيلماً عن اليمن في وسط الدار البيضاء

صور الممثل الصيني #جاكي_شان مشاهد من فيلم “عاصفة الصحراء” تدور أحداثه عن الحرب الأهلية الحالية في #اليمن، في وسط مدينة الدار البيضاء المغربية.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن سكان المدينة تفاجئوا اليوم بانتشار جنود وميليشيات مسلحة وسيارات عسكرية في أحياء وسط المدينة، حيث تم نشر نقاط تفتيش عسكرية في إطار الفيلم لتصوير مشاهد قتالية.

وتم قطع نفق داكار، الذي جرى التصوير به بحواجز من أجولة الرمال، وسيارات مصفحة مزودة بمضادات للطائرات وشاحنات لنقل عسكريين.

وظهر خلال التصوير حشد لميليشيات وآخرين يرتدون الزي التقليدي اليمني وجميهم مسلحين بأسلحة حربية. ودفع الفضول الكثير من سكان المدينة لمتابعة التصوير ومحاولة التعرف على الممثلين. ( EFE )

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