بالفيديو .. ” ثور ” هائج يلقن شرطة نيويورك درساً قاسياً

لم تكن مطاردة سهلة على شرطة #نيويورك التي حشدت سياراتها وفشلت أكثر من مرة خلال ساعتين كاملتين في القبض على الهارب قبل أن تتمكن منه.

فقد وجد #ثور هائج نفسه مطلوبا من الشرطة عندما فر إلى الشارع لتبدأ مطاردة جنونية للقبض عليه، لكن الثور أثار إعجاب آلاف المتابعين على صفحات التواصل الاجتماعي عندما تمكن أكثر من مرة من الإفلات وأعطى الشرطة درسا رياضيا قاسيا.

وأظهرت صور التقطت من طائرة هليكوبتر تابعة لقناة تلفزيونية إخبارية خلال المطاردة محاولة فاشلة تلو الأخرى للإمساك بالثور في حي كوينز.

وحاول رجال الشرطة دون جدوى استخدام سيارات الدورية لتضييق الخناق على الثور الهائج وفي مرحلة من المراحل اندفع بعيدا عن تجمع من المارة ليركض صوب آخرين.

ولم ترد أنباء عن وقوع إصابات، لكن اللقطات المصورة التي بثت حية على الإنترنت جعلت من الثور الشجاع نجما لوسائل التواصل الاجتماعي لفترة قصيرة وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، وأصبح حي كوينز لمدة وجيزة الموضوع الرئيسي على تويتر.

وغرد بريان أبل مراسل تلفزيون كانساس سيتي على تويتر قائلا: “إدارة شرطة مدينة نيويورك ضد الثور. الثور يواصل الفوز”.

وقال السارجنت لي جونز وهو متحدث باسم الشرطة إنه بعد مطاردة تجاوزت الساعتين دخل الثور فناء منزل في حي جامايكا على بعد 2.4 كيلومتر من المجزر وأطلقت عليه الشرطة سهاما مهدئة وأمسكت به.

وأعلن عن نفوقه لاحقا وقال شرطي آخر إنه على الرغم من عدم معرفة السبب على الفور لكن الإجهاد الذي تعرض له جراء المطاردة ربما يكون عاملا. وأضاف أن الجيفة أرسلت إلى محرقة في لونج أيلاند.

وذكرت صحيفة نيويورك بوست إن الشرطة أطلقت على الثور ما لا يقل عن 5 سهام مهدئة قبل أن يلفظ أنفاسه.

وإذا كان الثور قد نفق في آخر المطاف، إلا أنه كسب التحدي، رافضا أن تنتهي حياته تحت نصل السكين.

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