بالفيديو .. سعودي يعذب خادمته بوحشية

ضبطت شرطة نجران مواطنا سعوديا عذب خادمته المنزلية، وذلك بعد أن تداول النشطاء فيديو يظهر تعذيبها، حيث تبدو كدمات قوية على وجهها.
وأثار الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع ردود فعل غاضبة، مطالبة بالتحقيق في الأمر، ما جعل شرطة #نجران تتفاعل سريعا مع الواقعة وفقاً لشبكة إرم نيوز ، حيث أكدت على توقيف كفيل العاملة المعنفة، وإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.
وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل متابعتهم للقضية ولحالة الخادمة الصحية وأن الوزارة تتابع مع الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراء اللازم.
عكس السير
قيم الخبر
اهل الخليج بعد ان كانوا من البدو صاروا الان يتعاملون بفوقية مع الناس وخصوصاً الشعوب الفقيرة …….. لكن مع السياح الاجانب بمنتهى الاحترام . نريد منهم فقط ان يعرفوا ان هذا البترول ليس لهم وحدهم بكل لكل الامة الاسلامية وكل مسلم على وجه الارض له حق فيه وبحديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم (المسلمون شركاء في ثلاث: في الماء والكلأ والنار).
خير إن شاءالله ولما كانوا سكان الجزيره تمر عليهم سنوات من الجوع والعطش هل ساعتموهم ياأيها المسلمون كنتم تتقلبون على النعم والخيرات أو لم تقرؤا الحديث إلا الآن وبعد النفط حامض على بوزكم ثرواتنا وبعدين الأجانب يستاهلون الي يحترمهم لأنهم لايطالبون بحق ليس لهم
وعلى كل حال هذا التصرف من السعودي ليس مقبول ويجب معاقبته أشد العقوبه لأن هذا التصرف ينهى عنه ديننا وعاداتنا
خير إن شاءالله تبي تشاركنا في بترولنا وينكم ياعرب ياأيها المسلمون لما كانوا سكان الجزيره العربيه تمر عليهم سنوات من العطش والجوع والمرض لماذا لم تشاركوهم في ثرواتكم ومعظم الدول العربية والإسلامية يتقلبون على النعم والخيرات لماذا لم تساعدهم.
وتمدوا لهم يد العون. والآن تريد بترولنا حامض على بوزك