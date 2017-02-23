بالفيديو .. سعودي يعذب خادمته بوحشية

ضبطت شرطة نجران مواطنا سعوديا عذب خادمته المنزلية، وذلك بعد أن تداول النشطاء فيديو يظهر تعذيبها، حيث تبدو كدمات قوية على وجهها.

وأثار الفيديو الذي تم تداوله على نطاق واسع ردود فعل غاضبة، مطالبة بالتحقيق في الأمر، ما جعل شرطة #نجران تتفاعل سريعا مع الواقعة وفقاً لشبكة إرم نيوز ، حيث أكدت على توقيف كفيل العاملة المعنفة، وإحالة القضية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام.

وأكد المتحدث الرسمي باسم وزارة العمل والتنمية الاجتماعية خالد أبا الخيل متابعتهم للقضية ولحالة الخادمة الصحية وأن الوزارة تتابع مع الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراء اللازم.

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