بالفيديو .. شاهد أغرب حادث في البرازيل

كان رجل برازيلي خمسيني يسير بشكل طبيعي و برفقته ابنته قرب محل لبيع العجلات في مدينة Ipatinga بولاية “ميناس جيرايس” في الوسط البرازيلي ، حين أطلت من الطريق السريع فوقه، عجلة أفلتت منطردة فجأة من إحدى السيارات، وراحت تتدحرج نزولاً وصعوداً، حتى انتهت قفزتها الأخيرة في الهواء بصدم رأسه مباشرة، فانهار روبرتو فرنندس نازفاً على الطريق ومغمى عليه في الحال.

كاميرا مراقبة بالمكان صورت ما حدث كاملاً وبوضوح، وتحول ما صورته إلى فيديو انتشر في العالم كله تقريباً، وبلغات حية عدة، أجمع من كتبوا بها خبره على أن صدفة غريبة ونادرة ارتطمت معها العجلة بقوة برأس الرجل الذي لا يزالون يعالجونه من نزيف داخلي ورضّ عنيف برأسه في مستشفى نقلوه إليه “إلا أنه عبر حاجز الخطر على الحياة” وفق ما افادت قناة العربية نقلاً عن آخر بيان صدر عن مستشفى Márcio Cunha في المدينة الصغيرة.

أما ما يلاحظه القارئ من كلمة Sex في أعلى الفيديو الرئيسي، فإنها لا تشير إلى “اباحي” ما قد يظنه البعض، إنما هي اختصار لكلمتي Sexta Feira البرتغاليتين، ومعناهما الجمعة، لأن الحادث وقع الساعة الثانية و50 دقيقة بعد ظهر ذلك اليوم.

عكس السير