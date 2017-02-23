بالفيديو .. لحظة التهام ” أفعى أناكوندا ” عملاقة لـ ” تمساح ” ضخم

في مشهد مثير للدهشة، أظهر مقطع فيديو نشر على العديد من مواقع التواصل الاجتماعي لحظة قيام أفعى #أناكوندا عملاقة بمهاجمة #تمساح ضخم و ابتلاعه بالكامل.

ويظهر مقطع الفيديو الصادم، الأفعى الضخمة وهي تتحرك على اليابسة بانتظار وصول فريستها ، ومن ثم يظهر التمساح وهو يسبح في المياه ويتحرك مباشرة باتجاه الأفعى التي كانت بانتظاره دون حراك. وحالما وصل التمساح إليها، انقضت الأفعى عليه بشراسة.

ودارت معركة عنيفة بين الأفعى والتمساح لعدة لحظات ولم يتضح للوهلة الأولى من المنتصر وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية وبعد ثوان قليلة ظهرت الأفعى وهي تبتلع التمساح بأكمله بعدما تمكنت من السيطرة عليه.

ويذكر بأن أفاعي الأناكوندا تعتبر الأضخم في العالم، حيث يبلغ طولها أكثر من خمسة أمتار، وقد يصل وزنها إلى أكثر من 100 كيلو غرام، وفقاً لما ورد في صحيفة ديلي ستار البريطانية.

ويأتي هذا الفيديو الذي نشر على موقع ريديت الإلكتروني، بعد أيام قليلة من مقطع آخر يظهر أفعى قاتلة وهي تحاول التهام حيوان وعل ضخم.

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