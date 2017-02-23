بالفيديو .. هندي يكسر 124 جوزة هند بيديه العاريتين

سجل شاب هندي رقماً قياسياً عالمياً جديداً، بعد أن تمكن من تحطيم 124 جوزة هند بيديه العاريتين في أقل من دقيقة.

واستطاع أبيش دومينيك (25 عاماً) تحقيق هذا الإنجاز المدهش في مركز مدينة بونجار يوم السبت الماضي، وخلال أقل من 60 ثانية، تمكن من تحطيم 145 جوزة هند باستخدام كوعه الأيمن، في حين بلغ عدد جوزات الهند التي تم احتسابها والتي تحطمت بالكامل 124، بحسب صحيفة ديلي ميل البريطانية.

واستطاع دومينيك التفوق على الرقم العالمي السابق، والذي يحمله الألماني محمد كهرمانوفيتش، والذي استطاع تحطيم 118 جوزة هند خلال دقيقة واحدة.

وسبق لدومينيك الذي يعمل كميكانيكي سيارات أن سجل اسمه في العديد من سجلات الأرقام القياسية العالمية وفق ما ذكرت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وذلك بعد أن أدى عدداً من الحركات المثيرة والخطيرة، مثل تحطيم عصي الغولف والخوذ بيديه العاريتين، بالإضافة إلى جر حلفة لمسافة 50 متراً باستخدام أسنانه.

وتم إرسال مقطع الفيديو وغيره من الأدلة لإنجاز دومينيك الفريد إلى المسؤولين في سجل غينيس الذي من المتوقع أن يعترف بالرقم القياسي الجديد في غضون 6 أشهر.

عكس السير