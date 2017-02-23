برشلونة يتفق مع راكيتيتش على تجديد العقد و الإعلان الشهر المقبل

أفادت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي #برشلونة، توصل لاتفاق مع لاعبه الدولي الكرواتي #إيفان_راكيتيتش، لتجديد عقده مع الفريق.

وكشفت صحيفة “سبورت” ، عن بعض تفاصيل التجديد، فقالت أنّ راكيتيتش سيوقع على عقد يمتد لـ4 ربع سنوات حتى 2021، بعد فترة طويلة من المفاوضات، وأنّ الإعلان الرسمي سيتم خلال شهر مارس القادم.

وأوضحت ذات الصحيفة الكاتلونية أنّ “الاتفاق أصبح حقيقياُ، والأمور تبدو متوافقة بين إدارة برشلونة ووكيل أعمال الكرواتي بعد مفاوضات دامت عدة أشهر”.

وأضافت بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف : “تجديد عقد راكيتيتش، سيتم الإعلان عنه قبل فترة التوقف الشهر المقبل.. النادي فقط ينتظر أن تستقر النتائج، وتهدأ الأوضاع قليلاً داخل الفريق حتى يتم الإعلان عن بقاء راكيتيتش، بالكامب نو حتى عمر الـ33”.

وتابعت: “يوفنتوس كان واحدًا من الأندية التي سعت للتعاقد مع الكرواتي، بالإضافة لأندية أخرى بمسابقة البريمييرليغ، إلا أن رغبة اللاعب في البقاء ببرشلونة رغم عدم مشاركته بانتظام هذا الموسم، هي من حسمت الأمر”.

يُشار أنّ راكيتينش، البالغ من العمر 28 عاماً، قد انضم لبرشلونة في صيف 2014، قادماً من نادي اشبيلية الإسباني، مقابل 18 مليون يورو.

عكس السير