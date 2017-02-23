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برلماني ألماني : وجود فائض من الرجال اللاجئين يمكن أن يفقد المجتمع توازنه

‏2 ساعتين مضت أخبار ألمانيا تعليق واحد

طالب السياسي الألماني كاي فغنر، العضو بالبرلمان الألماني (بوندستاغ) بتخصيص حصة (كوتا) للنساء اللاجئات إلى ألمانيا.

وقال فغنر، الذي ينتمي إلى حزب المستشارة ميركل، الاتحاد الديمقراطي المسيحي (CDU)، في عريضة نشرها الخميس إن “النساء والأطفال بصفة خاصة يحتاجون للحماية ولذلك ينبغي أن تكون لهم الأولوية” في دخول ألمانيا كلاجئين.

وأضاف فغنر أن “وجود فائض من الرجال يمكن أن يفقد المجتمع توازنه. ومن ثم قد يضر بالتعايش السلمي” داخل ألمانيا.

واقترح كاي فغنر أن يجري بداية من عام 2018 إحصاء شهري لمعرفة عدد الرجال والنساء البالغين، الذي لجئوا إلى ألمانيا بحثا عن الحماية وإذا ثبت أن عدد الرجال المقبولين يزيد عن عدد النساء “فينبغي، حتى إشعار آخر، منع الرجال من عبور الحدود” الألمانية.

وفي هذه الحالة، وفق ما يقترح السياسي الألماني، يجب السماح للنساء والأطفال والأزواج فقط بدخول ألمانيا، ثم يتم بعد ذلك السماح لعدد محدد من الرجال بما يتناسب مع عدد النساء وبما يحقق التوازن المطلوب (DPA-KNA-DW)

عكس السير

تعليق واحد

  1. الدوسري
    فبراير 23, 2017 , 7:32 م في 7:32 م

    الي تركوا ديارهم و باعوا بلادهم و اجروا بناتهم و خانو وطنهم رجال؟؟ منو قال انهم رجال؟؟؟

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