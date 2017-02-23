بريطانيا ترسل ممثلاً لمحادثات جنيف و تدعم ” الانتقال السياسي “

أعلن مسؤول بريطاني رفيع، أن “المملكة المتحدة تدعم المفاوضات السورية في جنيف، المزمع عقدها يوم الخميس، لأسباب عديدة أبرزها أن الحل السياسي هو الوحيد الكفيل بإنهاء الأزمة في سوريا عبر عملية انتقال سياسي تشمل وتمثّل كل السوريين”.

وقال الممثل البريطاني الخاص لسوريا، جاريث بايلي، في تقرير وزّعه مركز الإعلام والتواصل الإقليمي التابع للحكومة البريطانية ومقرّه دبي، إن “بريطانيا تدعم المفاوضات بين النظام والمعارضة السورية في جنيف برعاية الأمم المتحدة لأنها مفاوضات سوريّة-سوريّة بين السوريين أنفسهم، كما من شأنها أن تؤدي إلى عملية انتقال سياسي تخلق أجواء مناسبة لحوار وطني شامل يؤدي إلى وضع مسودة دستور جديد للبلاد سيحتاج لموافقة الشعب السوري لاحقاً، والسبب الأبرز هو أن الحل السياسي وحده الكفيل بإنهاء الأزمة والكارثة الإنسانية”.

وأضاف بايلي “بالتأكيد أن رفع الحصار عن مناطق في سوريا وإطلاق سراح المعتقلين والمخطوفين، وتشكيل حكومة شاملة تمثل جميع السوريين وتحترم حقوق الإنسان وتحارب الإرهاب، هي نتائج يمكن أن تحققها أي مفاوضات ولذلك نحن نؤيدها”.

ويحضر بايلي اجتماع جنيف إلى جانب شركاء إقليميين ودوليين آخرين، من أجل دعم وتشجيع المعارضة السورية للانخراط في العملية التي تشرف عليها الأمم المتحدة.

وقال بايلي “نأمل أن يؤدي وقف إطلاق النار الحالي في سوريا إلى ايجاد ظروف ملائمة تساعد المفاوضات بقيادة الأمم المتحدة ما يؤدي إلى نجاح عملية الانتقال السياسي.” (DPA)

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