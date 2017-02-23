بريطانية تحتفظ بجثة زوجها لأشهر قبل دفنه في حديقة المنزل

قامت امرأة بريطانية بالاحتفاظ بجثة زوجها لعدة أشهر داخل منزلها بعدما وافته المنية إثر صراع طويل مع مرض السرطان، ودفنته لاحقاً في حديقة المنزل الخلفية.

واعتقلت الشرطة البرتغالية لويس خان (46 عاماً) بعدما عثرت على رفات زوجها ألين بينيكوك داخل حديقة المزرعة التي كانا يقيمان فيها في البرتغال في التاسع من الشهر الجاري.

وبحسب تقارير الشرطة، فإن ألين توفي عن عمر يناهز 59 عاماً في شهر سبتمبر(أيلول) الماضي، وأن الزوجة لم تبلغ السلطات المعنية عن وفاته وفق ما نقلت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، ومن المزمع أن تمثل لويس أمام المحكمة بتهمة إخفاء وفاة زوجها والاحتفاظ بجثته دون إعلام السلطات في البرتغال.

من جهته قال ناطق باسم الشرطة البريطانية معلقاً على ما حدث: ” نحن على تواصل دائم مع الشرطة البرتغالية ونتابع مجريات التحقيق أولاً بأول”

وكان جيران الزوجين قد لاحظوا غياب ألين لعدة أشهر ما أثار الشكوك لديهم ودفعهم لإبلاغ الشرطة عن اختفائه.

وبدورها قامت الشرطة بعمليات بحث عن الرجل الذي تبين بأنه مدفون في حديقة المنزل. وبعد فحص الجثة أظهرت النتائج بأنها لم تتعرض لأي نوع من العنف الأمر الذي يبرئ ساحة الزوجة من احتمال قيامها بقتل زوجها، بحسب صحيفة ديلي ميرور البريطانية.

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