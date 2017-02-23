بعد أن دمرت ما لم يكمل بشار تدميره .. فاينينشال تايمز : روسيا تطلب من القوى الدولية إعادة إعمار سوريا !

نشرت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية مقالاً بعنوان “روسيا تطلب من القوى الدولية إعادة إعمار سوريا”.

وقالت الصحيفة إن روسيا طلبت من القوى الدولية تقديم مليارات الدولارات لسوريا لإعادة الإعمار.

وأضافت أن الدول الغربية ودول الخليج، التي أغضبها التدخل الروسي في سوريا الذي حول دفة القتال الدائر هناك لصالح بشار الأسد، لن تساهم في إعادة الإعمار إلا إذا ضمنت روسيا تسوية للنزاع تضمن انتقال السلطة.

وقال دبلوماسي غربي للصحيفة “تدخلت (روسيا) في سوريا. الروس يفسدون الأمور تماما، يحطمون كل شيء، ويريدون من الجميع تحمل التكلفة”.

ويتوقع إثارة الأمر في المحادثات المدعومة من الأمم المتحدة في جنيف، وحسبما قال دبلوماسي غربي للصحيفة، فإن ميخائيل بوغدانوف، نائب وزير الخارجية الروسي لشؤون الشرق اللأوسط، قال لاجتماع لسفراء الاتحاد الأوروبي في موسكو إن إعادة إعمار سوريا سيتصدر جدول الأعمال قريبا.

وترى الصحيفة إن المبادرة الروسية قد تواجه الكثير من التحدي، خاصة وأن الغارات الروسية كانت مسؤولة عن الكثير من الدمار في مدن مثل حلب. (BBC)

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