بعد تصريحات ” الرئيس ” المطالبة بإعادتهم إلى مناطق آمنة .. تيار عون يروج للأمن الازدهار الذي تتمتع به طرطوس بمقال موجه لـ ” النازحين السوريين ” !

نشر موقع “التيار الوطني الحر” (تيار الرئيس ميشال عون) مقالاً بعنوان “خبر موجه للنازحين السوريين .. مدينة طرطوس أصبحت مدينة آمنة كلياً”.

وجاء نشر الموقع لهذا المقال (يوم الأحد الماضي)، بعد أيام من تصريحات دعا فيها عون المجتمع الدولي لتسهيل عودة النازحين السوريين إلى بلدهم.

وروج المقال للأمن والأمان الذي تتميز به طرطوس، وتحدث عن حفلاتها المليئة بالفرح وسهراتها ومطاعمها المحجوزة، وأشار إلى أن 600 ألف سني قدموا إليها من حلب ومناطق أخرى ليسكنوا مع العلويين والمسيحيين.

وأضاف تيار عون في مقاله أن عدد سكان المدينة وريفها وصل إلى مليون ونصف المليون، ولا يحصل أي حادث رغم عدم وجود شرطة أو جيش فيها، حيث أن “المواطنين رأوا في طرطوس الاستقرار والأمان وهم لا يحدثون ضجة ولا مشاكل”.

وزعم التيار أن جنود القادة الروسية يأتون للسهر في مدينة طرطوس ويتشاركون مع السوريين في الحفلات، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن “الإيرانيين لا يحضرون الى طرطوس والى مطاعمها لان فيها خمر وكحول ومشروبات كحولية وهم لا يقبلون ان يدخلوا المطاعم التي فيها الكحول ومشروبات خمر”.

وأضاف أن الحلبيين “أقاموا فيلات واستأجروا أبنية بكاملها، كما وفد إلى طرطوس سكان حمص الأرستقراطية وسكان حماة الأغنياء وسكان دمشق، ليعيشوا حالة بعيدة عن الحرب”.

وختم بالقول: “بات عدد السكان 6 ملايين سوري يسكنون الساحل السوري وريف اللاذقية وريف طرطوس ومدينة بانياس وصولا الى الحدود اللبنانية حتى منطقة العريضة في لبنان، حيث الحدود اللبنانية – السورية”.

وكان ميشال عون قال لمفوض الأمم المتحدة السامي لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي، في الثالث من الشهر الجاري، إن على المجتمع الدولي أن يعمل لتسهيل عودة النازحين السوريين الى بلدهم عبر إقامة أماكن آمنة في سوريا لاستقبالهم، بالتنسيق مع الحكومة السورية”.

وأكد عون “أن لبنان بدأ مرحلة النهوض على رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها والانعكاسات السلبية على اقتصاده نتيجة النزوح السوري، ولاسيما أن عدد النازحين فاق مليونا ونصف مليون نازح”.

وأضاف أن “لبنان ليس في وارد إلزام أي من النازحين العودة الى سوريا في ظروف أمنية غير مستقرة، لكن لا بد من عمل دولي جامع لإيجاد المناخ المناسب لتسهيل العودة، لأن بقاءهم في لبنان لا يمكن أن يدوم الى الأبد، خصوصا ان ظروف عيشهم على الاراضي اللبنانية ليست مريحة”.

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