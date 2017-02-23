بوتين يرقي جنرالات بعد ” أدائهم المهني في سوريا “

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما بشأن منح رتب عسكرية جديدة لمجموعة من الجنرالات وعدد من الجنود، الذين “لهم علاقة بالعملية العسكرية في سوريا”.

ونشر المرسوم الرئاسي على موقع الكرملين الإلكتروني، وجاء في الوثيقة، أنه تمت ترقية رئيس غرفة العمليات العامة في هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية سيرغي رودسكوي ورئيس المركز الوطني لإدارة الدفاع في روسيا الاتحادية الفريق ميخائيل ميزينتسيف ومنحهما رتبة فريق أول.

وأصبح قائد الطيران الاستراتيجي بعيد المدى، سيرغي كوبيلاش فريق ركن بعد أن كان لواء.

وكذلك منحت رتب جديدة لبعض الجنود وموظفي وزارة الطوارىء ووزارة الداخلية ولجنة التحقيق الجمارك.

والجنرال رودسكوي يلتقي بشكل دوري مع الصحفيين ويحدثهم بشأن الوضع في سوريا، أما الجنرال ميزينتسيف فكان يشرف على تنظيم العمل بين المؤسسات والوزارات حول تنظيم نشاط القوات الروسية في سوريا. (SPUTNIK)

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