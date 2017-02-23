تركيا : القبض على سورية خدرت عريسها التركي و والده في ليلة زواجهما و سرقت أموالاً و مجوهرات ! ( فيديو )

ألقت الشرطة التركية القبض على فتاة سورية قامت بتخدير عريسها التركي ووالده ليلة زواجهما وسرقت أموالاً ومجوهرات، ثم فرت هاربة.

وفي التفاصيل التي أوردتها صحيفة “حرييت” التركية، وترجمها عكس السير، فإن الحادثة وقعت في قرية أشدافول التابعة لمدينة جوروم (شمال)، حيث قام التركي أراي بولاط (34 عاماً) بالسفر إلى مدينة غازي عنتاب لخطبة السورية صفاء س (27 عاماً) بعد أن استدل عليها عبر “وسطاء”.

ووصل بولاط إلى عنتاب مع والده خليل وشقيقه تامال والوسطاء، وهناك طلب من قيل إنهم أقرباء الفتاة مهراً قدره 12500 ليرة تركية.

وقام بولاط بدفع المبلغ، وأتبعه بعد العودة مع الأقرباء إلة جوروم بدفع 6 آلاف ليرة تركية ثمناً لمجوهرات وألبسة، بالإضافة أيضاً لدفعه مبلغ 7500 ليرة تركية لـ “الوسطاء”.

وخلال عقد الزواج طالب أحد أقرباء العروس بقيامه هو بعقده بدلاً من الإمام، قبل أن يغادر الجميع فور إتمام ذلك، وتبقى العروس في منزلها الجديد.

وأضافت الصحيفة، بحسب ما ترجم عكس السير، أنه بعد ساعات من عقد القران، قامت العروس بالذهاب للمطبخ لتحضير القهوة للعريس ووالده، وقامت بوضع حبوب منومة فيها.

وبعد أن الاثنان في النوم، قامت العروس المحتالة بسرقة المجوهرات والأموال الموجودة في المنزل، وفرت هاربة.

وتنبه أهالي القرية لخروجها فأخطروا الشرطة على الفور، لتتمكن من اعتقالها مع ثلاثة أشخاص كانوا بانتظارها.

وتقدم العريس المخدر بشكوى للشرطة بعد استيقاظه، وطالب بمحاسبة “شبكة النصب” التي أنفق بسببها حوالي 50 ألف ليرة تركية.

عكس السير