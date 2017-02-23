تركيا : سيارة تدهس ثلاثة عمال سوريين في مرسين

توفي عامل سوري وجرح اثنان آخران، يوم الاثنين الماضي (20/2)، جراء حادث سير في مدينة مرسين التركية.

وسائل إعلام تركية، بحسب ما ترجم عكس السير، إن التركي “هارون إ” حاول تفادي اصطدام سيارته بسيارة أخرى، ما أدلى لخروجها عن سطيرته، ودهسها لثلاثة عمال بناء سوريين كانوا يعملون بالقرب من الطريق.

وبمساعدة المارة، تم إخراج المصابين الثلاثة، ونقلهم إلى المشفى، حيث توفي أحمد دوغاني جراء إصابته البليغة، فيما يخضع خلدون شيخ العشرة ورشيد باز للعلاج.

ونقل السائق التركي لمركز الشرطة للتحقيق معه.

عكس السير