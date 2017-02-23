تركيا و الجيش الحر يعلنان عن السيطرة على ” الباب ” بالكامل .. و المرصد السوري ينفي ( صور + فيديو )

أعلنت تركيا وفصائل الجيش الحر السيطرة على مدينة الباب بريف حلب بالكامل، بعد أشهر (منذ مطلع كانون الثاني الماضي) من المعارك مع تنظيم “داعش”.

وقالت وسائل الإعلام التركية الرسمية، إن “قوات الجيش السوري الحر والقوات المُسلحة التركية تمكنوا من السيطرة على مدينة #الباب شرقي #حلب “.

وقالت غرفة عمليات حوار كلس (درع الفرات)، إن “قوات الجيش السوري الحر سيطرت على مدينة الباب بشكل كامل بعد اشتباكات مع تنظيم “داعش” قتل فيها أكثر من 37 عنصراً للتنظيم”.

ورغم الإعلان الرسمي، كذب المرصد السوري ما أوردته الفصائل وتركيا، وقال إنها لا تسيطر سوى على 40 % من المدينة، ونقل عن مصادر أهلية “مشاهدتها قبل قليل لعناصر من التنظيم في أحياء واقعة في كامل الثلث الشرقي من المدينة، والممتدة من المتحلق الشمالي للمدينة إلى المتحلق الجنوبي لمدينة الباب، فيما لم يشاهد دخول أي مقاتل أو عنصر من درع الفرات والقوات التركية إلى أحياء الفيلات أو أحياء أخرى واقع في القسم الشمالي من المدينة”.

وأضاف أنه “بالتزامن مع استمرار عمليات التمشيط في مدينة الباب، حققت قوات النظام مدعمة بالمدفعية الروسية ونخبة حزب الله مزيداً من التقدم على طريق الباب – الطبقة”.

وكان المرصد قال يوم الثلاثاء الماضي، إن الطائرات والقوات التركية قتلت أكثر من 350 مدني وأصابت مئات آخرين، خلال شهرين من المعارك الدائرة في الباب وريفها.

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