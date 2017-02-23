جنيف يفشل قبل أن يبدأ .. دي ميستورا يهدد المعارضة بقصف إدلب و يلعن بدء المفاوضات بمن حضر ! ( محدث أولاً بأول )

↓ دي ميستورا في أول مؤتمر صحفي في ” جنيف 4 ” : وقف إطلاق النار هش لكنه قائم

↓ دي ميستورا : أرفض أن تضع الأطراف المشاركة أي شروط مسبقة قبل المفاوضات

↓ دي ميستورا : لا يمكن لأي بلد أن ينوب عن الشعب السوري في صياغة دستوره

↓ دي ميستورا : القرار 2254 يتحدث عن حكومة شاملة غير طائفية في #سوريا

↓ دي ميستورا: لا نستبعد خطابات أو تصريحات عدائية بين وفدي المعارضة و النظام

↓ دي ميستورا : المعارضة قد لا تشارك بوفد موحد في جنيف

↓ سكاي نيوز : انتهاء اجتماع دي ميستورا مع وفد النظام السوري وبدء اجتماعه مع وفد المعارضة في مقر الأمم المتحدة بجنيف

↓ جنيف : جهاد مقدسي و جمال سليمان يمثلان ما يعرف بـ “منصة القاهرة” في المحادثات ومن المقرر أن يلتقيا دي ميستورا اليوم

↓ روسيا اليوم عن مصدر ديبلوماسي لم تسمه : عودة الحديث بشكل جدي عن استبعاد #دي_ميستورا عن الملف السوري

↓ الممثل الروسي في مباحثات جنيف: موسكو تؤيد إجراء مفاوضات مباشرة بين النظام والمعارضة (سكاي نيوز)

↓ العربية : الهيئة العليا للمفاوضات تعقد اجتماعا مغلقا للخروج بموقف من طرح دي ميستورا

↓ قناة العربية عن مصادر سورية لم تسمها : دي ميستورا نقل للمعارضة تهديد النظام باستهداف إدلب لو فشلت جنيف 4

↓ بوتين: هدفنا في سوريا هو الحفاظ على سلطة شرعية في البلاد والقضاء على عدوى الإرهاب (RT)

↓ دي ميستورا لوفد المعارضة: الجلسة الافتتاحية لجنيف4 ستعقد بمن حضر (العربية)

↓ جنيف : الهيئة العليا للمفاوضات ترفض اعتبار ممثلي ما يعرف بمنصة القاهرة ومنصة موسكو على قدم المساواة معها

↓ جنيف : وفد النظام يرفض مناقشة أي شيء متعلق بـ “الانتقال السياسي

↓ الهيئة العليا للمفاوضات : لن نشارك في الجلسلة الافتتاحية وفق صيغة دي ميستورا (العربية) ↓ العربية : المعارضة تقرر المشاركة بالجلسة الافتتاحية لجنيف بعد تلقي ضمانات من دي ميستورا ↓ المعارضة السورية: وافقنا على ضم منصتي موسكو والقاهرة شرط اعترافهما ببيان الرياض المعارضة السورية: وافقنا على ضم منصتي موسكو والقاهرة شرط اعترافهما ببيان(الجزيرة) ↓ الهيئة العليا للمفاوضات : مشاركتنا في المفاوضات رهن بتحديد دي ميستورا تصنيفه للمعارضة

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