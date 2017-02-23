جنيف يفشل قبل أن يبدأ .. دي ميستورا يهدد المعارضة بقصف إدلب و يلعن بدء المفاوضات بمن حضر ! ( محدث أولاً بأول )

↓ دي ميستورا في أول مؤتمر صحفي في ” جنيف 4 ” : وقف إطلاق النار هش لكنه قائم
↓ دي ميستورا : أرفض أن تضع الأطراف المشاركة أي شروط مسبقة قبل المفاوضات
↓ دي ميستورا : لا يمكن لأي بلد أن ينوب عن الشعب السوري في صياغة دستوره
↓ دي ميستورا : القرار 2254 يتحدث عن حكومة شاملة غير طائفية في #سوريا
↓ دي ميستورا: لا نستبعد خطابات أو تصريحات عدائية بين وفدي المعارضة و النظام
↓ دي ميستورا : المعارضة قد لا تشارك بوفد موحد في جنيف
↓ سكاي نيوز : انتهاء اجتماع دي ميستورا مع وفد النظام السوري وبدء اجتماعه مع وفد المعارضة في مقر الأمم المتحدة بجنيف
↓ جنيف : جهاد مقدسي و جمال سليمان يمثلان ما يعرف بـ “منصة القاهرة” في المحادثات ومن المقرر أن يلتقيا دي ميستورا اليوم
↓ روسيا اليوم عن مصدر ديبلوماسي لم تسمه : عودة الحديث بشكل جدي عن استبعاد #دي_ميستورا عن الملف السوري
↓ الممثل الروسي في مباحثات جنيف: موسكو تؤيد إجراء مفاوضات مباشرة بين النظام والمعارضة (سكاي نيوز)
↓ العربية : الهيئة العليا للمفاوضات تعقد اجتماعا مغلقا للخروج بموقف من طرح دي ميستورا
↓ قناة العربية عن مصادر سورية لم تسمها : دي ميستورا نقل للمعارضة تهديد النظام باستهداف إدلب لو فشلت جنيف 4
↓ بوتين: هدفنا في سوريا هو الحفاظ على سلطة شرعية في البلاد والقضاء على عدوى الإرهاب (RT)
↓ دي ميستورا لوفد المعارضة: الجلسة الافتتاحية لجنيف4 ستعقد بمن حضر (العربية)
↓ جنيف : الهيئة العليا للمفاوضات ترفض اعتبار ممثلي ما يعرف بمنصة القاهرة ومنصة موسكو على قدم المساواة معها
↓ جنيف : وفد النظام يرفض مناقشة أي شيء متعلق بـ “الانتقال السياسي
هذا السرطان العلوي الماسوني النجس بلاء على السوريين، يخطئ من يعتقد انهم دمروا بيوت السوريين فقط، فقد نسفت هذه العصابة العلوية منذ عقود كل مفاصل اخلاق السوريين حتى اصبح السوري منافق جبان مكولك مصلحجي. خلاص السوريين بالقضاء على هذه البذرة النجسة.