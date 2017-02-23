حارس مرمى سوتون يرحب بالانتقال لأرسنال مقابل 6 قطع من الحلويات !

أثار #واين_شو، حارس مرمى نادي سوتون يونايتد الإنكليزي، الإنتباه مجدداً، عندما قال في تصريحات صحفية إنه مستعد للتنازل عن الأموال والتوقيع مع #أرسنال مقابل 6 قطع من الحلويات المخبوزة فقط !

و كان الحارس الاحتياطي لنادي سوتون يونايتد، الناشط في دوري الدرجة الخامسة الإنكليزية، قد جذب الأنظار خلال المباراة التي جمعت فريقه بنادي أرسنال، الإثنين الماضي، لحساب الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم ، حيث ظهر خلال الشوط الثاني وهو يتناول فطيرة على مقاعد البدلاء.

وحل شو ضيفًا على برنامج “صباح الخير بريطانيا ” للحديث عن تلك المباراة التاريخية، حيث عرض عليه المُقدم بيرس مورغان والمعروف بتشجيعه لأرسنال، الانضمام للفريق اللندني، خصوصاً وأن عقده مع سوتون سينتهي بنهاية الموسم الحالي.

وقال مورغان، مازحاً ومنتقداً لاعبي فريقه المفضل بحسب صحيفة إيلاف : “نحن لدينا مشاكل كبيرة في الدفاع ويمكننا معالجة الأمر بالتعاقد مع حارس مرمى مثلك، هل أنت جاهز للانتقال؟ معظم لاعبي فريقنا يتقاضون 40 ألف جنيهًا إسترلينياً في اليوم الواحد مقابل عمل قليل جدًا يقومون به، كم ستحتاج لتُبدّل سوتون بأرسنال؟”.

وجاء رد الحارس شو عفوياً و ساخراً، حيث وجه عينه إلى لوحة في الاستوديو مرسوم عليها أربع قطع من الحلويات وقال :”أعتقد قطعتين إضافيتين عن الأربعة التي لديكم هنا”.

ورد مورغان “إذن دعني أوضح، أنت ستوقع مع أرسنال مقابل ست قطع من الحلويات؟” ورد شو ضاحكًا “بالطبع”.

يُشار أنّ مباراة الإثنين الماضي، قد انتهت بفوز آرسنال بنتيجة هدفين لصفر وكسبه بذلك بطاقة التأهل إلى الدور ربع النهائي من المسابقة.

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