حلب : أنباء متضاربة حول تحرير الجيش الحر لمدينة الباب بالكامل

أعلن المستشار القانوني للجيش الحر، أسامة أبو زيد، عن تحرير مدينة الباب بالكامل، فيما قال ناشطون معارضون إن المعارك ما زالت مشتعلة فيها.

وقال أبو زيد في تغريدة له عبر حسابه بموقع تويتر، إن “مدينة #الباب محررة بالكامل بعد معارك ضارية خاضها ابطال #الجيش_السوري_الحر في مواجهة تنظيم #داعش”.

من جهته، قال الناشط الإعلامي بهاء الحلبي إن “‏المعارك ما زالت مشتعلة في أحياء الباب وفصائل درع الفرات تتقدم بشكل سريع في المدينة وتنظيم داعش في حالة إنهيار وعلى وشك أن يفقد كامل المدينة”.

أما تنسيقية “مدينة الباب وضواحيها”، فنفت سيطرة الجيش الحر الكاملة على المدينة، وقالت إن “تقدماً بطيئاً يحدث بسبب الألغام والأنفاق المنتظرة في بيوت المدينة”.

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