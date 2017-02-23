حمص : عناصر جيش بشار الأسد يسرقون مساعدات ” الوعر ” .. و الأمم المتحدة تعترف على استحياء

سرق عناصر جيش بشار الأسد المساعدات الإنسانية الأممية المتوجهة إلى الوعر، الأمر الذي قوبل باعتراف أممي “على استحياء” بذلك.

وتمكنت ثلاث قوافل فقط من الوصول إلى مدن تسيطر عليها الفصائل المعارضة خلال الشهرين الأخيرين، وهو ما وصفه منسق العمليات الإنسانية في الأمم المتحدة ستيفن أوبراين على أنه مستوى مساعدة “صفر، أو ما يقارب الصفر” للسوريين الذين يعيشون في مناطق محاصرة.

وكان من المفترض أن تدخل قافلتان الأسبوع الحالي إلى حي الوعر المحاصر في حمص، إلا أن إحداهما اضطرت إلى العودة بسبب القنص.

وفي اليوم التالي، منعت عمليات القصف وإطلاق النار الشاحنات من دخول المدينة، وفي طريق العودة أقدم “مسلحون” على اختطافها باتجاه “منطقة تسيطر عليها القوات الحكومية”، وفق أوبراين.

وأضاف الدبلوماسي الأممي أن “السائقين والشاحنات احتجزوا لفترة من الوقت، وتمت معاملة عدد من السائقين بخشونة، ولكن أطلق سراحهم جميعا في ما بعد، من دون المساعدات”.

وكانت الأمم المتحدة طلبت الأسبوع الماضي من النظام السماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى حي الوعر، وهو الطلب الذي تكرره الأمم المتحدة منذ سنوات، دون أن يستجيب النظام.

وأعرب أوبراين عن أسفه لـ”التجاهل الصارخ لحماية العاملين في المجال الإنساني”، مشيرا إلى أن الجهود ستستمر للوصول إلى حي الوعر في حمص، حيث لم يتلق 50 ألف مدني أي مساعدة منذ نحو أربعة أشهر.

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