دراسة : شعبية ترامب تتراجع لمستوى تاريخي !

وصلت نسبة الأمريكيين الذين يؤيدون أداء دونالد ترامب الى ادنى مستوى تاريخي لكن دعم قاعدة الناخبين الجمهوريين للرئيس الأمريكي سيبقى ثابتا في حال اختلافه مع اعضاء الكونغرس الممثلين لحزبه، كما اظهر استطلاعان للرأي الاربعاء.

وبحسب دراسة اجرتها جامعة كوينيبياك بعد اربعة اسابيع لترامب في السلطة، فان 38% فقط من الناخبين يعتبرون أن ترامب يقوم بعمل جيد مقابل 55% غير موافقين على ادائه.

وهذه الأرقام غير مسبوقة في مثل هذه الفترة لولاية رئاسية.

والاسوأ من ذلك فان 63% من الناخبين يعتبرون ان الملياردير الامريكي غير متزن و55% يظنون انه غير نزيه.

وبالنسبة لأي رجل سياسة تقليدي فان مثل هذه الارقام ستكون بالتاكيد كارثية وستدفع حتى حلفاءه السياسيين إلى النأي بانفسهم عنه.

ويفكر كثيرون في واشنطن في الانتخابات التشريعية عام 2018 التي ستشكل اختبارا فعليا لاعضاء الكونغرس الجمهوريين الذين يتولون مهامهم حاليا. وانتخابات منتصف الولاية ستعتبر بمثابة استفتاء على اداء الرئيس فيما يطمح الديمقراطيون من الان إلى استعادة 24 مقعدا والسيطرة على مجلس النواب. مثل هذا السيناريو سيشكل ضربة جدية للبرنامج السياسي لترامب.

وهكذا اصبح الجمهوريون من اعضاء الكونغرس عالقين بين رئيس غير شعبي وعدم موافقة الرأي العام. لكنهم اذا عارضوا الرئيس فلن يكونوا بمنأى عن تغريدات لاذعة من قطب العقارات او حتى يمكن ان يواجهوا مرشحا مؤيدا لترامب يقطع عليهم الطريق في الانتخابات المقبلة.

وفي هذه المسألة أظهر استطلاع آخر الاربعاء اجراه معهد بيو للابحاث ان الناخبين الجمهوريين لا يزالون مستعدين لدعم دونالد ترامب في حال وقوع خلاف مع اعضاء الكونغرس الجمهوريين.

ولفت معهد بيو “اكثر من نصف الجمهوريين وهؤلاء الذين يعتبرون انفسهم مقربين من الحزب (52% ) يؤكدون انه في حال وقوع خلاف بين ترامب والقادة الجمهوريين في الكونغرس حول موضوع ما، فانهم يميلون للثقة اكثر بترامب”.

وعلى عكس ذلك، فان “حوالى ثلثهم (34%) يقولون انهم سيثقون بالقادة الجمهوريين في حال وقوع خلاف مع الرئيس″. (AFP)

عكس السير