دراسة : قلب الإنسان يشم الروائح أيضاً

أجرى باحثون ألمان من ميونيخ وبون وتوبنغن وكولونيا، دراسة جديدة حول قدرة القلب على شم الروائح، للاستفادة من هذه الميزة في علاج الكثير من الأمراض.

ووجدت الدراسة التي نُشرت نتائجها في مجلة، البحوث الأساسية في القلب، أن العضو يستطيع شم رائحة “الأحماض الدهنية” الموجودة لدى المصابين بالأمراض، بما في ذلك مرض السكري في الدم.

ويقوم القلب بتقليل عدد الضربات عندما تكون رائحة الأحماض الدهنية مركزة، اعتمادا على هذه الميزة.

وتتيح هذه النتائج إمكانية تطوير الأطباء لأدوية فعالة خاصة بمرضى السكري، حيث تتراجع دقات القلب لدى المصابين بالسكري، عندما يشم القلب الدهون التي تشكل خطرا على الجسم. ولكن الحد من ضربات القلب قد يشكل خطرا على صحة المريض.

وجدير بالذكر، أن حوالي 8 ملايين شخص في ألمانيا يعانون من مرض السكري، ومن شأن هذه النتائج المساعدة في التقليل من المخاطر الناجمة عن مرض السكري، وفقا لمجلة البحوث الأساسية في القلب. ( Deutsche Welle )

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