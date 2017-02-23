دي ميستورا : روسيا طلبت من النظام إيقاف الغارات الجوية خلال محادثات جنيف

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا ستافان دي ميستورا إن روسيا طلبت من النظام وقف الغارات أثناء محادثات جنيف.

وقال دي ميستورا، الأربعاء، إنه لا يتوقع أن تسفر محادثات السلام عن نتائج استثنائية، لكن المبعوث الأممي يأمل أن تكون هذه الجولة بداية سلسلة جولات تناقش فيها الأطراف سبل إيجاد حل سياسي للنزاع.

وقال دي ميستورا عشية بدء جلسات المحادثات “هل أتوقع اختراقا؟ كلا، لا أتوقع اختراقا (…) بل بداية سلسلة جولات” تفاوض معربا عن الأمل في تحقيق “زخم” باتجاه التوصل إلى اتفاق.

وردا على سؤال بشأن صيغة هذه الجولة الرابعة من المفاوضات بعد ثلاث عقدت العام الفائت، رفض دي ميستورا الإفصاح إن كان الوفدان وافقا على التفاوض مباشرة.

عكس السير