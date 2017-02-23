رانييري : الكبير لا يفوز دائماً

قال المدير الفني لليستر سيتي الإنكليزي، الإيطالي #كلاوديو_رانييري، عقب خسارتهم أمام إشبيلية 1-2 في ذهاب ثمن نهائي دوري الأبطال، إن “الفريق الإسباني “يبقى المرشح الأبرز” للتأهل لربع النهائي، ولكنه سيحاول المرور للدور التالي لأن “الكبير لا يفوز دائماً، وهذا سر جمال كرة القدم”.

وأكد المدرب الإيطالي خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة، أنهم سيحاولوا “تقديم أفضل ما لديهم” على ملعبهم (كينغ باور ستاديوم)، خلال مباراة الإياب منتصف الشهر المقبل، وأنهم إذا خسروا “فسيكون لأن إشبيلية كان أفضل” منهم.

وقال رانييري: “من الواضح أنهم المرشحون الأبرز للتأهل، إشبيلية يمتلك لاعبين كبار وخبرات كبيرة ومدرب كبير، ولكننا أيضاً يمكننا تقديم الكثير على الرغم من أن الأهم هو “البريميير ليغ”، وسنحاول قدر استطاعتنا تقديم شيئاً إيجابياً في “التشامبيونز”.

وأقر مدرب حامل لقب “البريميير ليغ” بأن الفريق الأندلسي “أفضل” منهم، ولكنه شدد على “المجهود الكبير” الذي بذله اللاعبون.

وأشار إلى أنهم كانوا يدركون أن المنافس “سيمتلك الكرة بشكل أكبر”، وأنهم كانوا سيعتمدون على الهجمات المرتدة، ولكن “خلال النصف الأول” كانوا “متراجعين كثيراً”، مضيفاً أنهم تحسنوا “كثيراً” في الشوط الثاني.

وحول الهدف الذي سجله جيمي فاردي، عقب: “سجل هدفاً مهماً أعاد لنا الثقة، كنا محظوظين بالهدف، علينا الآن المواصلة في نفس هذا الطريق والتركيز أيضاً في المواجهة المقبلة في الدوري أمام ليفربول”. ( EFE )

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