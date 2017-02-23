رحلة سرية لجون ماكين إلى سوريا .. و لقاء بالقوات الأمريكية و ” الديموقراطية ” في عين العرب كوباني

قالت شبكة CNN الأمريكية، إن السيناتور الأمريكي الجمهوري، جون ماكين، سافر في رحلة سرية إلى سوريا الأسبوع الماضي.

وقالت جولي تارالو، المتحدثة باسم ماكين، إنه أجرى الزيارة الرسمية التي لم يعلن عنها مسبقاً إلى شمال سوريا، حيث تتكشف الحملة لاستعادة الرقة، العاصمة الفعلية لتنظيم “داعش”.

وأضافت تارالو بأن “السيناتور ماكين سافر إلى شمال سوريا الأسبوع الماضي لزيارة القوات الأمريكية المنتشرة هناك ولمناقشة حملة مكافحة داعش والعمليات الجارية لاستعادة الرقة”.

ووصف مكتب ماكين الزيارة بأنها فرصة “لتقييم الظروف الديناميكية على الأرض” هناك، وأشاد مكتب السناتور الجمهوري بالرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لطلبه إعادة النظر في استراتيجية الولايات المتحدة لهزيمة “داعش”.

ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن ماكين زار مدينة عين العرب كوباني، والتقى القوات الأمريكية هناك وممثلين عن قوات سوريا الديمقراطية.

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