” سوني ” تكشف عن بطاقات ” إس دي ” الأسرع في العالم

كشفت شركة #سوني عن مجموعة من بطاقات الذاكرة الخارجية ضمن سلسلة جديدة، تحت اسم بطاقات إس إف-جي SF-G، والتي وصفتها بأنها أسرع بطاقات ذاكرة، من فئة إس دي، في العالم.

وأوضحت سوني أن البطاقات الجديدة ستتوافر في ثلاث مساحات وهم 32 غيغابايت و64 غيغابايت و128 غيغابايت، وستتميز بسرعة كتابة للبيانات تصل إلى 299 ميغابايت في الثانية، وسرعة قراءة للبيانات تصل إلى 300 ميغابايت في الثانية.

وقالت سوني، عبر بيان على مدونتها الرسمية، أن البطاقات الجديدة توفر مزايا خاصة للتصوير الفوتوغرافي الاحترافي، حيث ستدعم العمل مع الكاميرات الاحترافية لتوفير ميزة الالتقاط السريع والمتواصل للصور عالية الدقة، خاصة مع الكاميرات التي تدعم تقنية UHS-II، ودعم تسجيل الفيديوهات بدقة “4 كيه”.

وأشارت الشركة إلى أن سلسلة بطاقات إس إف-جي مزودة بخوارزميات تضمن عدم انخفاض سرعة كتابة البيانات أثناء العمل، خاصة أثناء عملية التصوير بالكاميرات الاحترافية، وأن مزودة كذلك ببرمجية خاصة للحفاظ على أمن البيانات واسترجاعها في حال فقدانها لأي سبب.

وأكدت سوني أن البطاقات الجديدة مقاومة للماء والصدمات الكهربائية وأشعة إكس والحرارة، كما أوضحت أنها ستوفر حين إطلاق البطاقات في الأسواق قارئ عالي السرعة مناسب لها، والذي سيحمل اسم MRW-S1، وسيدعم كذلك تقنية UHS-II.

يذكر أن سوني لم تكشف عن سعر بطاقات إس إف-جي الجديدة، حيث اكتفت الشركة بالإشارة إلى أنها ستتوافر في الأسواق خلال فترة الربيع المقبلة. ( DPA )

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